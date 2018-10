López-Istúriz (PPE) pide sancionar a militares de Venezuela porque "muchos" están implicados en narcotráfico

Publicado 12/02/2018 12:25:41 CET

Asegura que los negociadores británicos no han llevado "ninguna propuesta inteligente" a las negociaciones con la UE

El secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López-Istúriz, ha abogado este lunes por ampliar las sanciones de la Unión Europea a los mandos militares de Venezuela por considerar que muchos de ellos "están implicados en el narcotráfico".

"Hasta ahora se han aplicado una serie de sanciones contra determinados altos cargos. Que se amplíen y que vayan a por los militares, que están en estos momentos muchos de ellos implicados en el narcotráfico", ha asegurado el eurodiputado, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

López-Istúriz ha subrayado que las sanciones y las "medidas ejemplares" contra el Gobierno venezolano "tienen que ampliarse" porque "la tragedia que se está viviendo en Venezuela es una cuestión que no puede pasar ni siquiera desapercibida ni para España ni para la Unión Europea".

"En eso tenemos el apoyo no solamente de gobiernos europeos sino del arco parlamentario europeo", ha señalado, antes de precisar que la última resolución de condena al "régimen" venezolano fue apoyada por todos los parlamentarios salvo un grupo de 50 eurodiputados que incluye a los representantes de Podemos.

ZAPATERO "NO HA CONSEGUIDO NADA"

El secretario general del PPE también se ha referido a la mediación que realiza el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela y ha concluido que, a pesar de su buena voluntad, "no ha conseguido nada". "No dudo de que empezó con buena intención pero, como siempre pasa con él, lo que empieza con buena intención acaba con un desatino para este país (...) Realmente no ha conseguido nada", ha asegurado.

Tras recalcar que las gestiones de Zapatero "no están cambiando absolutamente nada", López-Istúriz ha pedido al expresidente español que "coordine mejor y que se una a los esfuerzos de todos" para que la realidad de Venezuela "se denuncie y sea denunciada por todos en la Unión Europea". "Es justo y necesario", ha apostillado el eurodiputado español, para quien el "régimen bolivariano" no puede seguir "ni un minuto más".

Preguntado por las negociaciones del Brexit, López-Istúriz ha dicho que ahora están en una fase de "difícil negociación" sobre la frontera norirlandesa y ha criticado la actuación de los negociadores enviados por el Ejecutivo de Londres por considerar que no llevan "ninguna propuesta inteligente".

"Los británicos siempre vienen sin ningún papel, sin ninguna propuesta inteligente o inteligible sobre el futuro de nuestra relación o para tener la mejor de las negociaciones del Brexit para ambas partes. ¿Por qué? Porque la situación de Reino Unido en estos momentos la verdad no digo que sea caótica pero se acerca. Cada vez que la primera ministra hace una declaración pública, al cabo de dos días se tiene que retractar", ha explicado.

López-Istúriz ha afirmado que el Gobierno de Reino Unido "tiene que hacer una gran reflexión sobre cómo quiere continuar" las negociaciones para su salida del bloque comunitario. "Ya está bien de ser rehenes del Partido Conservador británico", ha concluido.