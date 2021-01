López Obrador apuesta por una consulta popular para despenalizar el aborto en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador - El Universal/El Universal via ZU / DPA

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha mostrado partidario este jueves de que la eventual despenalización del aborto en el país se decida en una consulta popular para que sean las mujeres las que tomen la decisión y no se les imponga "desde arriba".

"Nosotros hemos sostenido que es un tema que debe de consultarse y en el cual deben de decidir libremente las mujeres", ha sostenido el mandatario en su rueda de prensa diaria, al ser preguntado sobre la despenalización del aborto tras el paso dado en este sentido por Argentina el martes.

En opinión del presidente, en temas "muy polémicos" como puede ser el del aborto, lo mejor es que se consulte a la ciudadanía y "que no se imponga nada, que todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria de las personas, y en este caso de las mujeres".

En este sentido, según informa el diario 'La Jornada', López Obrador ha incidido en que en México existen mecanismos para poder solicitar una consulta establecidos en la Constitución, lo que incluye la presentación de firmas para que pueda llevarse a cabo dicho proceso de forma vinculante y modificar las leyes.

"Lo que no creo conveniente es que se tome una decisión desde arriba", ha defendido el mandatario, señalando que en su opinión "en estos casos lo mejor es la democracia participativa" y no que decida el poder legislativo. Este tema no debe ser "un asunto de gobierno, o de los poderes, o de las iglesias, sino un asunto de las mujeres, de los ciudadanos, de la gente", ha agregado.

López Obrador ha defendido la necesidad de "respetar a todos" y ha aseverado que desde su Gobierno se procura "que se escuche y se tome en cuenta a todos, sin distinción de religión, corriente de pensamiento, situación económica, cultural".