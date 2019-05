López Obrador asegura que si la escasez de medicamentos en México continúa comprará en el extranjero

-/El Universal via ZUMA Wire/dpa

Publicado 28/05/2019

CIUDAD DE MÉXICO, 28 May. (Reuters/EP) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido este lunes aliviar la escasez de medicamentos en los hospitales públicos, comprometiéndose a comprar los medicamentos esenciales en el extranjero si fuera necesario.

El Gobierno mexicano prometió este viernes ofrecer 2.400 millones de pesos (alrededor de 112 millones de euros) para ayudar a aliviar la escasez en los hospitales públicos mexicanos. El jefe del sistema sanitario público más grande dimitió la semana pasada debido a los recortes presupuestarios.

En su primer presupuesto en diciembre, el Gobierno redujo los fondos a varios ministerios, ya que buscaba centralizar el gasto, combatir con la corrupción del sector público y cumplir con su compromiso para implementar la austeridad fiscal.

López Obrador sostiene que los problemas en la atención sanitaria son el resultado de su represión contra el sobreprecio que asegura que abundaba en el sistema sanitario del anterior Gobierno, con un pequeño grupo de empresas que se beneficiaban de las compras del Gobierno y cobraban precios excesivos.

El ministro de Salud, Jorge Alcocer, ha señalado que el problema no es la escasez de dinero para pagar los productos farmacéuticos, sino que algunas empresas, que no ha mencionado, no habían respondido a las ofertas del Gobierno para los medicamentos.

Los gobiernos anteriores consiguieron medicamentos a través de diez proveedores que proporcionaron el 80 por ciento del total de medicamentos del país a precios exagerados, según señaló López Obrador.

El mes pasado afirmó que tres compañías mexicanas serían retiradas de las futuras licitaciones públicas para medicamentos, una decisión que según los críticos afectó a la atención de los pacientes.

El presidente ha manifestado que si la escasez continúa, el Gobierno podría buscar medicamentos directamente de las empresas farmacéuticas extranjeras, en lugar de intermediarios mexicanos.