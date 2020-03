López Obrador dice que la oposición usa la excusa del coronavirus para aislarle y tomar el poder

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado este domingo que la oposición busca aislarle con la excusa de la pandemia del coronavirus para así "apoderarse de la conducción política" del país, en donde hasta la fecha se han registrado 848 casos y 16 fallecimientos.

"¿Saben qué quieren los conservadores? Que yo me aísle. Imagínense, no habría conducción, o sí habría la conducción de ellos, porque en política no hay vacíos, los vacíos se llenan y eso es lo que ellos quieren, que haya un vacío, para que se apoderen de la conducción política del país, de manera irresponsable", ha asegurado.

López Obrador, de gira por la ciudad de Culiacán, en el oeste del país, ha sido criticado en su país por algunos sectores que le han reprochado no haber seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y continuar con sus actos públicos.

"Están muy enojados porque robaban, las grandes corporaciones no pagaban impuestos, los medios de comunicación estaban al servicio de estos grupos", ha explicado López Obrador en referencia a estos "conservadores" y ha anunciado que no dará "ni un paso atrás", pues son, ha dicho, "millones los mexicanos" que quieren un cambio.

Desde el balcón del hotel de Culiacán en el que se ha hospedado, donde estuvo alojado, ha dicho, uno de los primeros casos de coronavirus del país, ha insistido en que el virus "no es la peste", y ha descartado suspender sus actividades, mientras no muestre síntomas, pues se encuentra "muy bien y de buenas".

López Obrador, que accedió a tomarse la temperatura al llegar a Culiacán --marcó 36,5 grados--, ha explicado a través de sus redes sociales que "si hay calentura, si hay tos seca, si hay malestar de cuerpo, si hay dificultad para respirar, entonces sí hay que hacerse la prueba".

Asimismo, ha pedido a la población que permanezca "siempre" en sus hogares, salvo que su trabajo sea "fundamental para el bienestar y la seguridad del pueblo", y ha subrayado la necesidad de seguir "cuidando a los adultos mayores y a los enfermos".

Por último, López Obrador ha apelado a la historia del país para animar a la población a salir adelante de esta crisis sanitaria global, asegurando que, "como herederos de grandes civilizaciones", la "cultura" mexicana "siempre" les "ha salvado de epidemias, terremotos, malos gobiernos, y corrupción".