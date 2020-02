López Obrador insta a grupos feministas a abstenerse de "pintar puertas y paredes" durante las protestas en México

Publicado 17/02/2020 17:59:05 CET

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha instado este lunes a integrantes de grupos feministas a abstenerse de "pintar puertas y paredes" durante las protestas contra los feminicidios días después de que varias manifestantes realizaran pintadas en las inmediaciones del Palacio Nacional, residencia oficial del dirigente.

"A las feministas les pido, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan", ha aseverado durante una rueda de prensa.

En este sentido, ha manifestado que el Gobierno "respeta el derecho de todos a manifestarse", pero ha matizado que "ojalá se ejerza ese derecho de forma pacífica", según informaciones del diario mexicano 'El Universal'.

Al ser preguntado sobre las acciones que lleva a cabo el Gobierno para garantizar la seguridad de las mujeres en el país, López Obrador ha afirmado que su Administración trabaja para evitar los crímenes de odio.

"Estamos trabajando para eso, todos los días estamos buscando que haya más presencia de la Guardia Nacional, que haya una sociedad mejor, luchamos durante muchos años para cambiar al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios y en eso estamos", ha explicado.

En este sentido, ha reconocido que trabaja con el fiscal general del país, Alejandro Gertz Manero, para reformar el tipo penal, una cuestión que ha levantado la polémica en el país. Según el fiscal, es necesario revisar el delito de feminicidio, contemplando incluso su eliminación para reconvertirlo en un homicidio agravado y así supuestamente favorecer su aplicación.

"Estamos trabajado todos los días y esa es nuestra función", ha afirmado antes de remachar que "no se puede hacer nada que pueda parecer contrario al castigo por el delito del feminicidio".

Al grito de "Ni una más", feministas y familiares de víctimas se concentraron el viernes ante el Palacio Nacional, donde efectuaron pintadas que cargaban contra el "Estado feminicida" y recordaban a Ingrid Escamilla, asesinada y desollada por su pareja y símbolo ahora del movimiento.