Luigi Mangione se declara culpable de cargos federales por la muerte a tiros del CEO de UnitedHealthcare

Archivo - Luigi Mangione ante un tribunal de Nueva York - Europa Press/Contacto/Andrea Renault - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Luigi Mangione, el joven acusado por la muerte a tiros en diciembre de 2024 de Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare, se ha declarado culpable de dos cargos federales por acoso y permanecerá bajo custodia hasta la lectura de la sentencia, prevista para el próximo 18 de diciembre.

El joven ha reconocido su culpabilidad este viernes ante la jueza Margaret Garnett con unas breves palabras. "Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal", ha admitido, agregando que su experiencia con el sistema de salud estadounidense le llevó a matar a Thompson, según ha recogido la cadena CNN.

Mangione se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua, si bien en enero un juez desestimó otros dos cargos federales en su contra que conllevaban la pena de muerte como posible condena. El joven también tiene pendiente un juicio a nivel estatal por otros ocho cargos de los que se declaró no culpable y que arrancará previsiblemente en septiembre con la elección del jurado.

Su abogada, Karen Friedman Agnifilo, ha corroborado posteriormente en declaraciones a la prensa las palabras de Mangione, asegurando que durante su declaración ante el juez admitió haber actuado contra Thompson por el rencor que tenía hacia la industria de los seguros sanitarios privados en Estados Unidos.

"Padeció años de dolor severo y debilitante después de una fractura en la espalda mientras luchaba por navegar nuestros sistemas de atención médica y seguro médico. Al igual que los miles de personas que han contactado desde esta tragedia para compartir sus propias experiencias, él creía que el sistema le había fallado y destruido su vida", ha explicado.

La familia de Thompson ha señalado en un comunicado que esto es "un paso importante" para garantizar justicia. "Si bien nada aliviará el dolor de perderlo, estamos agradecidos de que el sistema federal haya hecho rendir cuentas a la persona responsable de este acto atroz", ha expresado.

El joven fue detenido en un McDonald's de la ciudad de Altoona, en el estado de Pennsylvania, cinco días después de matar presuntamente a tiros a Thompson, de 50 años, frente al hotel Hilton Midtown de Manhattan. Sobre él pesan también otros cargos a nivel estatal.

El empresario, con una trayectoria de dos décadas en la aseguradora, asumió en 2021 la dirección de la división de seguros de UnitedHealthcare. En el momento del asesinato se disponía a asistir a la conferencia anual de inversores de la multinacional.