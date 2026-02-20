Lula abre la puerta a negociar con EEUU un plan para luchar contra el crimen organizado

Archivo - Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. - Tânia Rêgo/Agencia Brazil/dpa - Archivo

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado este viernes que está interesado en establecer un plan de colaboración con Estados Unidos para luchar contra el crimen organizado en su país, un asunto a plantear en su próxima visita al presidente Donald Trump en la Casa Blanca, prevista para marzo.

"Quiero ir a Estados Unidos porque ya que el presidente Trump dice que quiere luchar contra el tráfico internacional de drogas y el crimen organizado en Venezuela, yo también quiero luchar contra eso en Brasil", ha contado en una entrevista para 'India Today', a su paso por la cumbre de Interligencia Artificial (AI) en India.

Lula ha incidido en que tiene ganas de tratar "cara a cara" este y otro asuntos con Trump, incluida la explotación de minerales críticas y tierras raras. Brasil alberga la tercera reserva más grande del mundo de estos recursos, con 21 millones de toneladas métricas, si bien su producción en 2023 sólo alcanzó las 80 toneladas.

Sin embargo, ha aclarado que abordará este asunto de "forma soberana" para que todo el proceso de transformación de esos recursos, mediante su exploración y explotación, beneficie al país. "Y lo venderemos a quienes quieran", ha explicado.

Lula, en cambio, ha vuelto a cuestionar la manera en la que el presidente Trump suele utilizar las redes sociales, por lo que dejará constancia de todas estas cuestiones por escrito ante "el recelo de que el viento pueda distorsionar las palabras". Con todo, ha asegurado que se siente "optimista" con esa reunión.

Con respecto a Venezuela, Lula ha considerado "inaceptable" que un jefe de Estado extranjero ordene la invasión de otro país y capture al presidente. "No hay una explicación para eso, eso no es aceptable", ha reiterado.

De la misma manera, ha señalado que ahora la "prioridad" pasa por "consolidar el proceso democrático" en ese país, un encargo que corresponde únicamente, ha subrayado, a sus propios ciudadanos. "Espero que el tema venezolano pueda ser resuelto por el propio pueblo de Venezuela y no por la interferencia extranjera de ninguna otra nación", ha aseverado.