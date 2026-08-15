Lula aplaza la llegada del nuevo embajador de EEUU en otro desencuentro con la Casa Blanca

Archivo - El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inacio Lula da Silva - Europa Press/Contacto/Paulo Lopes

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha anunciado este viernes que su Gobierno postergará hasta después de las elecciones de octubre la aceptación del candidato propuesto por la Casa Blanca para la embajada estadounidense en Brasilia, al tiempo que ha acusado a Washington de intentar interferir en los asuntos internos del país.

"Me enteré de que ellos (Estados Unidos) querían enviar a dos personas aquí para estudiar las urnas, y por eso no les concedimos visados. Ahora quieren que acepte urgentemente a su embajador. Pero, por ahora, lo aceptaremos solo después de las elecciones", ha esclarecido el presidente, que mantiene desde los últimos meses una difícil y tensa relación con Washington.

En una entrevista concedida a los pódcasts Não Inviabilize y As Cunhãs, el mandatario brasileño ha cuestionado la prisa de la Administración Trump por enviar al candidato a embajador en Brasil, Daniel Pérez, a escasos días de los comicios, tras haber mantenido la delegación vacante durante un año y medio.

"Si el embajador de Estados Unidos es importante para Brasil, ¿por qué estuvieron un año y medio sin enviar un embajador? ¿Y por qué solo ahora, a 45 días de las elecciones, quieren enviar uno?", ha cuestionado el candidato a la reelección.

A pesar de estos desacuerdos, el mandatario brasileño ha matizado que su intención no es entrar en conflicto con la Casa Blanca, sino mantener una relación seria y de mutuo respeto. En este sentido, Lula ha desvinculado a Trump de las recientes fricciones bilaterales y ha señalado directamente a su secretario de Estado, Marco Rubio, como el principal responsable del deterioro de las relaciones, acusándole de actuar con animadversión hacia Brasil y el resto de Latinoamérica.

"No necesitamos pelear. No quiero la guerra. Quiero debatir (los temas) seriamente. Brasil quiere tener una buena relación con Estados Unidos", ha afirmado. "No creo que sea él quien no le guste Brasil", ha matizado, en relación al presidente estadounidense, Donald Trump.

Las declaraciones se producen un día después de que el Ejecutivo brasileño presentara la Ley de Reciprocidad en respuesta a los nuevos aranceles impuestos por Washington.

"Es para demostrar que no somos insignificantes y que nos respetamos mutuamente", ha asegurado Lula, subrayando que las acusaciones comerciales contra su país se basan en "falsedades" y reafirmando su disposición a defender los intereses nacionales en cualquier foro internacional.

Por último, Lula se ha mostrado a disposición de defender los intereses de Brasilia ante los desacuerdos con la administración Trump, más cercana al candidato opositor Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente convicto Jair Bolsonaro.

"Estoy muy tranquilo, consciente de lo que puede suceder, y preparado para hablar sobre la defensa de Brasil en cualquier lugar del planeta Tierra", ha concluido Lula.