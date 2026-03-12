Machado agradece el apoyo de Felipe VI y lamenta "falta de liderazgo" del Gobierno de Sánchez sobre Venezuela

El Rey Felipe VI se reúne con la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Coriña Machado en Chile - CASA DE S.M. EL REY / JOSE JIMENEZ

La líder opositora venezolana y la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha agradecido este jueves al rey Felipe VI su apoyo al pueblo venezolano tras su reciente reunión en Chile, a la vez que ha lamentado la "falta de liderazgo" del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia.

En rueda de prensa desde Santiago de Chile, donde ha asistido a la posesión de José Antonio Kast como nuevo presidente, Machado se ha referido a su encuentro con Felipe VI, al que ha descrito como un "símbolo de unión" tanto en España como en Latinoamérica.

Pese a sus buenas palabras hacia el monarca español, la opositora venezolana se ha mostrado crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez, del que ha dicho que esperaba un "liderazgo" en lo que respecta a Venezuela, dado que "España ha sido el vínculo fundamental con América Latina en Europa".

Sin embargo, Machado ha lamentado que esto "no ha sido así" en esta materia, a la vez que ha advertido de que vienen "horas decisivas" en Venezuela en las que cada gobierno debe decidir "si está del lado del crimen o del lado de la justicia". "Del lado de la tiranía o del lado del pueblo de Venezuela", ha remachado.

No obstante, la premio Nobel de la Paz ha subrayado que el pueblo español sí ha demostrado que cree en los mismos ideales de "una nación próspera, libre y democrática" que el pueblo venezolano.

Sobre los próximos pasos a seguir de cara a la transición en Venezuela, la líder opositora ha explicado que desde la plataforma Vente Venezuela ya están trabajando de cara a un futuro proceso electoral, después de valorar positivamente expresiones populares en las calles venezolanas que eran "impensables" hace dos meses, mostrándose esperanzada ante una posible restitución de los derechos civiles en su país.

Preguntada por los periodistas por su futuro político, Machado no ha desvelado si en un futuro seguirá al frente de la oposición en Venezuela, aunque ha subrayado que, antes de ser inahibilitada por la Justicia para ejercer cualquier cargo público en su país, recibió "la confianza" de cada persona que votó por ella como la candidata opositora en las primarias de octubre de 2023.