Macron reitera ante Trump sus críticas a la OTAN, aunque ambos coinciden en sus dudas sobre Turquía

Publicado 03/12/2019 17:28:27 CET

El presidente de Estados Unidos relaja el tono tras el cruce de reproches

LONDRES, 3 Dic. (Reuters/EP) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha insistido ante su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en sus críticas al actual funcionamiento de la OTAN, en el marco de un encuentro precedido por el cruce mutuo de reproches pero que también ha dejado gestos de sintonía, como las dudas que ambos líderes comparten en relación a Turquía.

Macron ha reconocido que sus alusiones a la "muerte cerebral" a la Alianza, calificadas de "insultantes" por Trump apenas unas horas antes de la reunión bilateral, pueden no haber gustado a ciertos sectores, pero ha insistido en el que el bloque no será "serio" si solo se limita a debatir temas presupuestarios y no trata cuestiones estratégicas.

"El enemigo común hoy son los grupos terroristas. Siento decirlo, pero no tenemos la misma definición del terrorismo en torno a la mesa", ha declarado Macron ante los medios, en una comparecencia en la que ha invitado al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a aclarar ciertas ambigüedades durante la cumbre de líderes de la OTAN.

"Veo a Turquía luchando contra los que combatieron con nosotros contra Estado Islámico y, a veces, trabajando con socios de Estado Islámico", ha añadido el mandatario galo, en alusión la ofensiva militar lanzada a mediados de octubre en el noreste de Siria contra las Unidades de Protección Popular (YPG) kurdas.

Macron ha cuestionado también la compra por parte de Turquía de un sistema de misiles S-400 a Rusia, un contrato que, según ha apuntado Trump, podría derivar en sanciones. "Estamos mirándolo y hablando de ello", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca ante los medios.

Trump ha añadido que Turquía "quería" comprar el sistema Patriot norteamericano pero la Administración de su predecesor, Barack Obama, no le dejó. "Solo se lo permitió cuando (los turcos) ya estaban listos a adquirir otro sistema", ha lamentado el presidente de Estados Unidos.

TONO MÁS CONCILIADOR

Trump, en términos generales, ha utilizado ante Macron un tono más conciliador que el que venía demostrando públicamente antes del encuentro. Así, ha destacado la buena relación existente entre los dos países y se ha mostrado confiado en que podrán resolver las "disputas menores" en el ámbito del comercio.

No obstante, ha sugerido la posibilidad del endurecer los impuestos para Francia, después de que la Administración respondiese a la tasa gala sobre las compañías tecnológicas estadounidenses con aranceles sobre productos como el champán y el queso, entre otros.

"Hemos gravado el vino y tenemos otros impuestos previstos. Preferiríamos no hacerlo, pero es la única manera", ha declarado Trump, que prevé un endurecimiento "sustancial" de las tasas. "No estoy seguro de que vaya a pasar, pero podría", ha apostillado.

LA "NO RESPUESTA" DE MACRON

Uno de los momentos más comentados de la comparecencia ha llegado cuando Trump ha sido interrogado sobre un posible llamamiento a Francia para que aceptase la repatriación de terroristas galos de Estado Islámico detenidos en Oriente Próximo. El mandatario norteamericano ha cedido la respuesta a su homólogo, a quien ha preguntado si estaría dispuesto a acoger "a encantadores combatientes de Estado Islámico".

Macron, a continuación, ha dado una larga respuesta en la que ha alegado que los milicianos europeos representaban una minoría en las filas de la organización terrorista y ha exhortado a analizar el problema en conjunto, sin centrarse únicamente en estos casos. También ha llamado a derrotar a Estado Islámico de una vez por todas.

"Por eso es un gran político, porque ha sido una de las mejores no respuestas que he oído nunca y eso está bien", ha concluido Trump.