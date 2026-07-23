Macron y Von der Leyen coinciden en reforzar la industria europea y la protección de menores en línea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (izq.), junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron (der.), tras una reunión en París - EMMANUEL MACRON EN X

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha recibido en París a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una reunión en la que han coincidido en fortalecer la industria europea y en continuar apoyando a Ucrania, al tiempo que han abordado la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años aprobada esta semana por el Parlamento francés, ante la "prioridad europea" que supone la "protección de la infancia en línea".

"Nuestro rumbo para la Unión Europea es claro: una Europa más soberana y competitiva, una Europa de la defensa más fuerte con su base industrial (y) un apoyo sin fallas a Ucrania", ha afirmado Macron en cuanto a asuntos de seguridad tras su encuentro con Von der Leyen.

Al tiempo, el jefe del Elíseo ha defendido "una competencia leal" con los "principales socios comerciales" europeos, "la preferencia europea", y también una "mayor inversión pública y privada para prepararnos para el futuro en sectores clave: inteligencia artificial, cuántica, espacio, energía y semiconductores". "Y la Política Agraria Común (PAC) para nuestra soberanía agrícola y alimentaria", ha apostillado.

Asimismo, el mandatario galo también ha argumentado en favor de "normas más estrictas para las plataformas digitales para proteger a nuestros niños y nuestras democracias", después de que el Parlamento francés aprobara definitivamente este miércoles la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años, una medida que está previsto que entre en vigor a partir de septiembre y se implemente de forma progresiva hasta el 1 de enero de 2027.

A este respecto se ha pronunciado también Von der Leyen, que ha definido "la protección de la infancia en línea" como "una prioridad europea para la que Francia ha dado pasos importantes esta semana".

En cuanto a los demás asuntos enumerados por Macron, la dirigente comunitaria ha declarado que su "excelente reunión" les ha permitido "discutir medidas concretas para garantizar la verdadera competitividad e independencia europeas, ya sea a través de nuestro presupuesto común o de proyectos industriales conjuntos".

Al hilo, ha remarcado el uso de "energía e innovación propias para estimular el crecimiento" y ha coincidido con el líder francés en proseguir con su "apoyo continuo a Ucrania".