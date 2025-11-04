Maduro aboga por combatir la "guerra psicológica" de EEUU: "¿Cómo se dice imbécil en inglés?"

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que las autoridades y el pueblo venezolanos responderán "con trabajo, hechos y obras" a la "guerra psicológica" que se estaría orquestando desde Estados Unidos, en alusión al Gobierno de Donald Trump y los que ha descrito como "canallas mediáticos" de Miami.

"Hechos, obras y acciones, más que rumores, mentiras, campañas, estupideces", ha reclamado Maduro durante un discurso televisado en el que ha vuelto a defender su labor en plena escalada de tensiones políticas con Washington, que ha intensificado sus acciones militares cerca de Venezuela.

Maduro, que ya ha recurrido al insulto en otras ocasiones, ha vuelto a plantear: "¿Cómo se dice imbécil en inglés?". En este sentido, ha advertido a quienes "quieren hacer daño" de que "no han podido ni jamás podrán" con Venezuela, según la cadena estatal VTV.

Trump ha autorizado varios bombardeos sobre supuestas narcolanchas en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, y ha acusado a Maduro de promover el tráfico de drogas, en una serie de críticas devueltas desde Caracas prácticamente en la misma línea.

Maduro ha afirmado que las fuerzas de seguridad de Venezuela se han incautado en lo que va de año de 63 toneladas de droga y ha aludido a una supuesta "casualidad" al señalar que, mientras Estados Unidos "movía unos aviones por el Caribe", otras dos aeronaves vinculadas al narcotráfico intentaron entrar en territorio venezolano.

"Le pasaron por el frente (a los aviones estadounidenses), pero nuestro sistema de defensa aérea le salió al paso, aplicó la ley, aplicó los protocolos completos de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al Derecho Internacional", ha añadido.