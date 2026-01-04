Maduro comparecerá el lunes a mediodía en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York

El Centro Metropolitano de Detención de Nueva York en el que está preso Nicolás Maduro - Europa Press/Contacto/Krista Kennell

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York ha anunciado este domingo que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, comparecerá ante la corte este lunes a las 12.00 horas (18.00, hora peninsular española).

"Estados Unidos contra Maduro Moros. Habrá una vista para el caso mencionado mañana, 5 de enero de 2026, a las 12.00 horas", ha informado el tribunal en un breve comunicado.

"Se celebrará bajo supervisión del juez Alvin K. Hellerstein en la calle Pearl, 500, sala 26A", ha explicado el escueto texto difundido este domingo. Está previsto que además de Maduro también comparezca su esposa, Cilia Flores.

Maduro fue apresado por militares de las fuerzas especiales estadounidenses en una incursión en Caracas el sábado de madrugada. Posteriormente fue trasladado al buque de guerra estadounidense 'USS Iwo Jima' y después llevado hasta la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart y de allí al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

El mandatario venezolao está acusado por cargos de conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. El pliego recoge también un cargo de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada". En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

También está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.