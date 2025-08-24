Maduro declara un "éxito total" la primera jornada de alistamientos contra el "zarpazo terrorista" de EEUU

Delcy Rodríguez denuncia un "show patético" de la Administración Trump por el despliegue de destructores frente a las costas de Venezuela

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha calificado de "éxito total" la primera jornada de alistamientos para la Milicia Bolivariana convocada por una serie de medidas anunciadas por Estados Unidos que para el mandatario representan un "zarpazo terrorista y militar": un aumento de la recompensa a cambio de información que facilite el arresto del mandatario y el despliegue de numerosos buques de guerra y personal militar en aguas de América Latina y el Caribe, según Washington para combatir el narcotráfico.

"Hemos visto una expresión gigantesca de nacionalismo, patriotismo y amor por Venezuela", ha declarado Maduro este pasado sábado. "Quien no defiende su patria, quien no defiende su familia, no es capaz de defenderse ni a sí mismo", ha añadido el mandatario, en la ceremonia titulada Acto en Defensa de la Soberanía y la Paz de Venezuela, América Latina y el Caribe, y celebrada en el salón elíptico de la Asamblea Nacional, en Caracas.

A continuación, Maduro condenó sin paliativos las últimas medidas norteamericanas, que "amenazan con intentar hacer contra Venezuela, un cambio de régimen, un zarpazo terrorista militar, inmoral, criminal e ilegal". "Quien agrede a uno en América Latina, agrede a todos. Quien amenaza a uno, amenaza a todos los países. Es tiempo de valentía de juntar el esfuerzo, de reunir la voluntad nacional, de poner a un lado diferencias menores o intestinas, es tiempo de que Venezuela hable con una sola voz", ha reclamado el presidente venezolano.

Estados Unidos, cabe recordar, está desplegando tres destructores de misiles guiados Aegis en aguas frente a Venezuela como parte del esfuerzo del presidente Trump para combatir las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, confirmó un funcionario de la Casa Blanca a CBS News. El 'USS Gravely', el 'USS Jason Dunham' y el 'USS Sampson' no tienen momento exacto de llegada ahora mismo, según las mismas fuentes.

La llamada Gran Jornada de Alistamiento y Llamado a las Filas de la Milicia Bolivariana ha sido supervisada en persona por la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, quien celebró la respuesta de la población a lo que calificó como un "show patético" de la Administración Trump.

"Si algo hemos aprendido los venezolanos desde que el comandante Hugo Chávez, con el pueblo venezolano llegó al poder, es a defender la paz y la tranquilidad ante los intentos de golpe de Estado, ante los intentos de sabotaje petrolero, de sabotaje eléctrico, ante los intentos de magnicidio y ante la violencia fascista", ha remachado.