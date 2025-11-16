Maduro llama a una "vigila permanente" para defender Venezuela en medio de la escalada de tensión con EEUU

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido al pueblo venezolano que se movilice de manera "permanente" ante la escalada de tensión con Estados Unidos, que no ha descartado ninguna acción contra el país latinoamericano y que este viernes ha anunciado la puesta en marcha de ejercicios militares en las costas de Trinidad y Tobago.

"Convoco una vez más a todo el pueblo de los estados orientales (...) en perfecta fusión popular, militar, policial, a establecer una vigilia y una marcha permanente en las calles con la bandera de Venezuela en alto", ha sostenido el mandatario venezolano ante miles de personas desde las calles de Caracas, en declaraciones recogidas por Telesur.

Este mandato responde, según Maduro, a los "irresponsables" y "amenazantes" ejercicios militares en aguas cercanas al territorio venezolano, que suponen un paso en el cada vez mayor despliegue estadounidense en el Caribe.

"Ellos dicen que lo van a hacer de lunes a jueves (las maniobras). Bueno, el pueblo de Trinidad y Tobago verá. Si sigue soportando que utilicen sus aguas y su tierra para amenazar gravemente la paz del Caribe", ha declarado el presidente venezolano en el acto de juramentación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), que aspiran a ser la base de la estructura del gobernante Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV).

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este viernes que ya ha determinado cuáles serán los siguientes movimientos de su Gobierno en relación a Venezuela y al tráfico de drogas en el Caribe, asegurando que se han llevado a cabo "progresos" de los que no puede desvelar más detalles por el momento.

La amenaza militar ha ido incrementándose en los últimos meses en aguas cercanas a Venezuela con el despliegue de buques como el portaaviones 'USS Gerald R.Ford' o los constantes ataques a embarcaciones en el mar Caribe que supuestamente transportan droga y que ya han dejado más de 70 muertos.

Naciones Unidas, además de los gobiernos de Venezuela y Colombia, han denunciado estas prácticas como asesinatos extrajudiciales y han apuntado que las víctimas serían principalmente pescadores.

"BAJEN LAS ARMAS, NO ATAQUEN A SU PUEBLO"

La opositora María Corina Machado ha pedido a los funcionarios del Estado venezolano que "bajen las armas" cuando "llegue la hora precisa", en un mensaje dirigido a que los empleados públicos desobedezcan a las autoridades venezolanas y se insubordinen ante "esta barbarie".

"Los que obedecen órdenes infames, arruinando la vida de sus propios hermanos. Se sienten culpables, no pueden mirar a los ojos, ni a sus hijos, ni a sus madres", ha indicado la reciente ganadora del Nobel de la Paz.

Igualmente, ha pedido que sean "un orgullo y no una vergüenza para (su) familia". "Este día que se acerca, únete a nosotros. Venezuela y tus hermanos te esperamos", ha declarado.