Magyar avanza la presentación de un informe sobre abusos a la infancia en Hungría durante la era Orbán

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, en un acto en Eslovaquia. - Daniel Alfoldi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, ha avanzado este jueves que su Ejecutivo presentará este sábado un informe sobre los abusos a la infancia cometidos durante la era de su sucesor, Viktor Orbán.

"Hambre y maltrato con el conocimiento del poder", ha resumido el dirigente húngaro en un mensaje en redes sociales, en el que avanza que junto a la secretaria de Estado de Protección Infantil, Szilvia Gyurkó, se dará a conocer detalles sobre "los sorprendentes abusos cometidos en la protección infantil" durante el anterior gobierno.

Gyurkó es una abogada y activista húngara especializada precisamente en los Derechos de la Infancia que fue nombrada en un intento de dar carpetazo a los escándalos vividos en Hungría durante los últimos meses del Gobierno de Orbán.

Magyar ha defendido la figura de un comisionado que investigue los casos, insistiendo en que su Gobierno "escucha a las víctimas, propone reparaciones y se asegura de que ninguna petición de auxilio quede sin respuesta".

En los últimos meses de la era Orbán trascendieron graves casos de violencia y abuso sexual de menores en un centro de detención juvenil en Budapest. El escándalo tras conocerse que hubo encubrimiento al director del centro obligó a dimitir a la anterior presidenta de Hungría Katalin Nóvak, y se llevó por delante la carrera de la entonces ministra de Justicia Judit Varga, quien refrendó indultos a los condenados.