Magyar confirma que su oficina dejará de estar en el Monasterio Carmelita y su coche oficial será un Skoda

El primer ministro húngaro, Peter Magyar, tras asumir el cargo en el Parlamento de Budapest. - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha confirmado este miércoles el traslado de la oficina del jefe del Ejecutivo desde el Monasterio Carmelita, pasando a lo que hasta ahora era la sede del Ministerio de Construcción y Transporte, en un gesto para adoptar medidas de austeridad, contexto en el que ha señalado que su coche oficial será un Skoda Superb.

"La sede del primer ministro y el lugar de las reuniones del Gobierno estarán en Budapest, en el número 5 de la calle Alkotmány. Este edificio ha servido hasta ahora como Ministerio de Construcción y Transporte", ha afirmado en un mensaje en redes sociales en el que añade una fotografía desde su nueva oficina.

De esta forma confirma que abandonará el Monasterio Carmelita de Buda, donde Viktor Orbán trasladó sus oficinas en 2019, un edificio histórico que contenía obras de arte, elementos decorativos y una importante biblioteca histórica, en su complejo que el nuevo primer ministro ha enseñado en distintos videos publicados en sus redes sociales.

En el marco de estas medidas de austeridad y para acercarse a la población local, Magyar ha indicado que el coche oficial que usará como primer ministro será un Skoda Superb, vehículo que ya ha empleado durante su campaña electoral.

"Se volvió familiar para la gente de todo el país durante mi gira de campaña. Tampoco me mudaré a una residencia oficial del Gobierno", ha indicado.

Magyar asumió finalmente la jefatura del Gobierno este sábado en una ceremonia celebrada en Budapest y en medio de las felicitaciones de líderes de la Unión Europea y tras volver a prometer que su victoria en las elecciones de abril marcará una nueva etapa para el país. En este intento de desmarcarse de la era de Viktor Orbán está rivalizando con el presidente húngaro, nombrado por el anterior Parlamento dominado por Fidesz, al que ha dado de plazo hasta finales de mayo para dimitir, y está tomando medidas de medida de ahorro tras denunciar el despilfarro de la Administración anterior.