Manifestantes bloquean el centro de Jerusalén en contra de un posible acuerdo de alto el fuego en Gaza

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación en Israel - Europa Press/Contacto/Eyal Warshavsky - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cientos de manifestantes han salido este martes a las calles de Jerusalén para protestar contra el posible acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, a pesar de que este permitiría la liberación de rehenes bajo cautiverio del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) desde el 7 de octubre de 2023.

La mayoría de los asistentes pertenecen a la comunidad sionista religiosa israelí, según detalla la prensa local, que recoge que entre las principales demandas de los manifestantes destaca el reproche al Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu por "rendirse" ante el grupo islamista.

"No olvidaremos, no perdonaremos. No tenéis el mandato de rendiros ante Hamás", ha denunciado un joven, altavoz en mano; mientras que el grito generalizado de los asistentes es el de que "un terrorista liberado es el asesino del mañana". La Policía se encuentra desplegada en la zona pero sin actuar.

Esta manifestación se produce después de que este mismo martes un grupo de familiares de militares muertos en Gaza haya realizado también una protesta cerca de la oficina del primer ministro. Allí, un familiar de un soldado muerto ha afeado a Netanyahu "hablar con los hijos de las tinieblas", en alusión a las negociaciones con Hamás.

Hamás llevó a cabo el 7 de octubre de 2023 una ofensiva sin precedentes contra territorio israelí en la que mató a más de 1.200 personas y secuestró a otras 240 más. Israel, por su parte, lanzó una cruenta campaña militar en Gaza que deja más de 46.600 muertos, incluida gran parte de la cúpula del grupo islamista.

Las partes apenas han alcanzado acuerdos a lo largo de todos estos meses a excepción de uno a finales de 2023 que permitió un alto el fuego de una semana, así como la liberación de un centenar de rehenes a cambio del triple de presos palestinos. Ahora, Israel y Hamás han vuelto a la mesa de diálogo y se especula con la firma de un pacto.