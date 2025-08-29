Marco Rubio visita la sede del Mando Sur de Estados Unidos para hablar de la seguridad en América Latina

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visita la sede del Mando Sur en Florida - MANDO SUR DE ESTADOS UNIDOS

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha visitado este viernes la sede central del Mando Sur de las Fuerzas Armadas, responsable de la vigilancia en América Latina, con el objetivo de hablar de la "seguridad" en la región y de cuáles son las "prioridades" del Gobierno de Donald Trump.

Rubio se ha reunido con los principales responsables del Mando Sur, entre ellos el comandante Alvin Holsey, según la poca información facilitada por este grupo militar, que tiene su sede en Florida.

La visita precede al viaje que el jefe de la diplomacia estadounidense realizará la próxima semana a México y Ecuador y llega además en plena polémica por el despliegue militar cerca de Venezuela y las acusaciones directas contra el Gobierno de Nicolás Maduro por sus supuestos nexos con el narcotráfico.