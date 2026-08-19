Más de un centenar de muertos en el derrumbe de una mina de oro entre Camerún y RCA

Archivo - La bandera de la República Centroafricana. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas han muerto en el deslizamiento de tierra provocado por el derrumbe de una mina de oro registrado este martes en la localidad de Zamboi, fronteriza entre Camerún y República Centroafricana (RCA).

Según informan medios locales, las autoridades de Zamboi han recuperado al menos 107 cuerpos de trabajadores de la explotación a cielo abierto, que sufrió el derrumbe de una galería que desembocó en un gran corrimiento de tierra.

La mina de oro está situada cerca de la ciudad de Garoua-Boulai, desde la que se ha coordinado las operaciones de rescate para encontrar a posibles supervivientes que se encuentren atrapadas bajo tierra.