Matteo Renzi asegura que sus padres están bajo arresto domiciliario por presunta corrupción

El ex primer ministro de Italia Matteo Renzi ha asegurado este lunes que sus padres se encuentran bajo arresto domiciliario tres una investigación sobre presunta corrupción.

En un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social Facebook, el ex primer ministro ha denunciado que sus padres Tiziano Renzi y Laura Bovoli han sido víctimas de sus propias actividades políticas.

"Las personas que han leído los documentos de la investigación me aseguran que nunca han visto una medida tan absurda y desproporcionada", ha señalado Renzi, refiriéndose al arresto domiciliario. "Si no hubiera entrado en política, mi familia no estaría enterrada bajo este lodo", ha aseverado.

La pareja, que tienen más de 70 años, se enfrenta a acusaciones de quiebra fraudulenta después del colapso de dos pequeñas empresas cooperativas y de emitir facturas falsas en nombre de una tercera empresa, según ha informado una fuente judicial a Reuters.

Además, una fuente legal, que se ha negado a ser identificada, ha indicado que la Policía visitó este lunes por la tarde la vivienda de la familia, que se encuentra en la región central de la Toscana, para emitir la orden de arresto domiciliario.

Tiziano Renzi es un hombre de negocios y expolítico local del antiguo partido Demócrata Cristiano en la ciudad de Rignano Sull'Arno, que se encuentra cerca de Florencia.

El padres del ex primer ministro italiano se ha enfrentado a varios problemas legales desde que su hijo asumió el cargo en 2014, lo que ayudó a la oposición política.

En 2018, Tiziano Renzi y su mujer fueron a juicio por presuntamente emitir facturas falsas para sus empresas, algo que la pareja ha negado.

Renzi dejó el cargo en diciembre de 2016. La semana pasada publicó un libro sobre su vida como primer ministro y ha estado esta lunes en Turín para su presentación cuando ha salido a la luz la noticia de sus padres. Por esa razón, el evento ha sido finalmente cancelado.

"Si alguien piensa que puede usar el sistema de justicia para eliminar a un adversario político, entonces tiene a la persona equivocada", ha aseverado Renzi, quien ahora es senador.

Por su parte, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha emitido una breve declaración sobre el caso: "¿Los padres de Renzi arrestados? Nada que celebrar", ha manifestado.