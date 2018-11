May: "Nuestra posición sobre Gibraltar y su soberanía no ha cambiado"

Publicado 23/11/2018 14:48:10 CET

LONDRES, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha afirmado que ha sido "muy clara" al explicar que en las negociaciones sobre el Brexit habla "en nombre de toda la familia" británica, incluido Gibraltar, y ha asegurado que la posición de Londres en materia de soberanía "no ha cambiado".

"Nuestra posición sobre Gibraltar y su soberanía no ha cambiado", ha asegurado May durante una entrevista en la radio de la BBC en la que ha respondido a las preguntas de los oyentes y en la que ha admitido que la polémica en torno al Peñón ha aumentado durante "los últimos días".

La 'premier' británica ha explicado que "en esta fase de negociaciones" trabaja tanto con las autoridades gibraltareñas como con las españolas", sin entrar en más detalles al respecto.

May, que ha evitado aclarar si dimitirá si el Parlamento británico no aprueba el Tratado de Retirada, ha advertido de que la UE no modificará sus actuales posiciones. En este sentido, ha descartado la posibilidad de regresar a Bruselas para decir: "Bien, a la gente no le gusta este acuerdo. ¿Podemos tener otro?".