Mélenchon acusa a las autoridades de provocar una "crisis de régimen" en Francia

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha señalado al Gobierno por provocar una "crisis de régimen" por los disturbios ocurridos durante la jornada del sábado coincidiendo con las manifestaciones y movilizaciones sociales.

En particular ha respondido al primer ministro, Sébastien Lecornu, quien le ha reprochado atribuir la responsabilidad de la violencia a los mandos policiales. "Empiece por señalar claramente a los responsables: es decir, a quienes saquean y destrozan", planteó Lecornu en redes sociales.

En su respuesta, ha reporchado al primer ministro que haya "jugado con fuego". "Al apostar por el desgaste, lo único que ha conseguido es unir a toda la juventud y a los sindicatos de trabajadores", ha afirmado el candidato de extrema izquierda.

Además, ha citado la información publicada por la revista satírica 'Le Canard Enchaîné' que apunta a órdenes dadas desde el Gobierno para lanzar una "represión salvaje" en palabras de Mélenchon. "Han desencadenado una movilización sin precedentes en el país", ha advertido.

"Al enzarzarse conmigo en una polémica politiquera, demuestra que no es un hombre de Estado. Es simplemente un subordinado que está provocando una crisis de régimen. ¿Acaso no se da cuenta del daño que está causando? ¿No tiene nada mejor que hacer, en estos momentos, que enredarse en esta disputa politiquera y dar lecciones de moral?", ha apuntado Mélenchon.

Además, ha apelado a "reflexionar" a los policías porque "este gobierno ha sembrado el desorden con sus decisiones absurdas e incompetentes". "Os abandonará a la primera de cambio", ha augurado. Y se ha distanciado de los saqueos. "Mi mensaje es claro: quienes comparten nuestra lucha no tienen nada que hacer en los saqueos y destrozos".

Para la líder de la Agrupación Nacional de extrema derecha, Marine Le Pen, "las legítimas reivindicaciones sociales han sido nuevamente secuestradas por la extrema izquierda y los discursos de los diputados de Jean-Luc Mélenchon, quienes, al legitimar la violencia (...), buscan sumir al país en el caos".

El presidente del partido de Le Pen, Jordan Bardella, ha denunciado a "los profesionales del caos" y Éric Ciotti, aliado de la Agrupación Nacional, ha condenado el "fascismo rojo" presente hoy en las calles.