Mélenchon revela que Francia investiga a una empresa israelí por supuesta injerencia en las municipales de marzo

Archivo - El líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Melénchon - Europa Press/Contacto/Sandrine Thesillat - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El líder y candidato presidencial por La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha reclamado este miércoles una ley para combatir las "injerencias" extranjeras, tras revelar que los servicios de inteligencia del país están investigando a una empresa de Israel que habría espiado a tres candidatos de su partido durante la campaña de las elecciones municipales celebradas el pasado marzo.

"Los servicios de inteligencia de nuestro país sospechan que la empresa israelí 'BlackCore' ha interferido en nuestra contra durante la campaña municipal", ha dicho en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El dirigente de izquierdas ha precisado que Sébastien Delogu, François Piquemal y David Giraud, todos miembros de LFI, "fueron objeto de estas acciones". "El resultado: miles de mensajes difundidos para mentir y desprestigiarlos", ha agregado.

De los tres supuestos afectados, solo Giraud ganó los comicios, haciéndose con la Alcaldía de Roubaix, localidad situada en el norte de Francia, cerca de la frontera con Bélgica. Delogu y Piquemal mantienen sus escaños en la Asamblea Nacional.

Mélenchon, que ha pedido al Gobierno galo "ley que permita combatir las injerencias extranjeras", se ha hecho eco de "un artículo que demuestra que los servicios de inteligencia de nuestro país (...) nos han alertado a tiempo y han identificado quién es el eslabón de enlace de todo esto".

Así, ha asegurado que en LFI son "víctimas de casi todas las artimañas, y esta es una de ellas". "Miles de mensajes enviados que nos arrastran por el barro, o mienten, inventan historias, nos acusan de delitos que no hemos cometido", ha recalcado, antes de denunciar que "periódicos como 'Libé' (Libération) o 'Le Monde' se hacen eco de todo lo que se dice sobre La Francia Insumisa, siempre que se trate de calumnias, maldades y horrores".

Mélenchon ha insistido en pedir al Ejecutivo galo la medida, denunciado que "(les) tienen acorralados", y ha afirmado que, si bien "en este se trata de agencias de influencia de Israel (que actúan) en (su) contra, podrían ser otros". "Para nosotros, es todo lo mismo los que nos atacan", ha asegurado.