Meloni asegura que los centros de internamiento de migrantes en Albania "van a funcionar"

La primer ministra italiana, Giorgia Meloni - Europa Press/Contacto/Filippo Attili/Us Palazzo Ch

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra italiana, Georgia Meloni, ha cargado de nuevo este domingo contra las "decisiones judiciales politizadas" y ha asegurado que su plan para el uso de centros de internamiento de migrantes fuera de la UE "van a funcionar" a pesar del "retraso" por las sentencias.

"Ayer nos decían que la única forma de avanzar eran los puertos abiertos. Hoy el discurso de la UE es protección de fronteras, refuerzo de las repatriaciones, combate de las redes criminales y acuerdos con países de origen y tránsito, regulación de las ONG, hotspot en territorios fuera de la UE siguiendo el modelo del protocolo Italia-Albania y ahora hay incluso listas conjuntas de terceros países seguros para proteger nuestros procedimientos de dictámenes judiciales politizados", ha afiramdo Meloni desde la fiesta de Atreju que organiza su partido, Hermanos de Italia, este año en Roma.

Para Meloni han sido las "sentencias ideológicas" las que "han impedido las transferencias a Albania", pero ahora Europa está aprobando una lista con los países de origen de esos inmigrantes. "Es como siempre hemos dicho: ¡los centros de Albania van a funcionar!", aunque "con año y medio de retraso" por las reticencias judiciales.

También se ha referido al choque de los últimos días entre Estados Unidos y la UE, con las críticas del presidente Donald Trump a los países europeos. "Trump ha dicho con la mayor rotundidad que Estados Unidos quiere desentenderse y los europeos deben organizarse para defenderse: hola Europa", ha referido.

"Durante ochenta años hemos externalizado nuestra seguridad a Estados Unidos fingiendo que era gratis, pero había que pagar un precio y ese precio se llama condicionamiento. La libertad tiene un precio", ha argumentado Meloni en su intervención.

Por ello ha defendido incrementar la capacidad de defensa de Europa "igual en fuerza y respeto a la americana" para poder "hablar con todas las potencias del mundo como corresponde a una civilización gloriosa como la europea". Ello "significa también reforzar el diálogo con Estados Unidos, pero en un diálogo entre iguales y no en condiciones de subalternidad", ha planteado desde los jardines del Castel Sant'Angelo de Roma. Para Meloni "Europa no está en su ocaso", sino que "es una civilización viva que todavía tiene una misión.

Meloni ha defendido además "orgullosa" el desempeño de su Gobierno a nivel interno y de la "unidad" de los partidos que la apoyan. "Hablan mal de Atreju y es la mejor edición de la historia. Hablan mal del Gobierno y el Gobierno sube en las encuestas", ha resaltado antes de cargar contra la izquierda en la oposición.

De hecho, en la cita de Roma han estado también los aliado de Meloni y viceprimeros ministros: Antonio Tajani (Forza Italia) y Matteo Salvini (Liga), junto a Maurizio Lupi (Nosotros Moderados).