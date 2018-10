Al menos 18 muertos como consecuencia de un terremoto en Papúa Nueva Guinea

Actualizado 07/03/2018 10:56:20 CET

SÍDNEY, 7 Mar. (Reuters/EP) -

Al menos 18 personas han muerto este miércoles a causa de un terremoto de magnitud 6,7 registrado en la zona montañosa de Southern Highlands, en Papúa Nueva Guinea, según ha asegurado un funcionario, sumándose a la cifra de muertos del sismo de hace nueve días.

El terremoto, registrado alrededor de las 0.00 (hora local), ha sido la réplica más grave en una zona gravemente dañada por el sismo de magnitud 7,5 del pasado lunes, que provocó graves daños en el sector minero, deslizamientos de tierra y dejo al menos 55 muertos.

"Me acaban de informar de que 18 personas han muerto esta noche", ha asegurado a Reuters William Bando, administrador de la provincia de Hela. "Parece que Hides ha sido la zona más afectada. Todavía no hemos recibido información sobre posibles víctimas ahí, pero es una localidad grande con muchas personas, ha aseverado.

El Gobierno de Papúa Nueva Guinea declaró este viernes el estado de emergencia en varias provincias afectadas por el terremoto. El primer ministro, Peter O'Neill, indicó que el Ejecutivo además aprobó destinar 450 millones de kinas (alrededor de 113 millones de euros) para los trabajos de ayuda y recuperación.

**** State of Emergency Declared in Highlands Earthquake Disaster Area K450 Million Provided for Relieve and... https://t.co/AGSuUvCtGa