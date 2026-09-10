Al menos 19 heridos en un ataque de Rusia contra la ciudad de Kramatorsk

Ataque ruso con bombas guiadas sobre la ciudad de Kramatorsk el pasado agosto. - Cameron Jones-Manley / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 19 personas han resultado heridas este jueves en un ataque de Rusia contra la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en la región de Donetsk.

El ataque se ha registrado a las 10.44 horas, cuando el Ejército ruso ha lanzado una serie de ataques contra zonas residenciales de Kramatorsk dejando 19 heridos, entre ellos un bebé de ocho meses, según ha informado la Fiscalía Regional de Donetsk.

Rusia atacó la ciudad con seis bombas aéreas guiadas, ha denunciado la institución ucraniana, que ha informado de se ha iniciado una investigación preliminar por un presunto crimen de guerra.

Este ataque llega en pleno recrudecimiento de los choques entre Rusia y Ucrania, que ha emprendido una campaña de ataques de largo alcance para golpear territorio ruso.

La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado que las tropas rusas lanzaron durante las últimas horas 149 drones contra el país, antes de agregar que, si bien 128 fueron derribados, se han confirmado impactos en trece puntos. ""El ataque continúa, dado que hay drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.