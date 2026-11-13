Al menos 23 muertos y siete heridos en un accidente entre un camión y un minibús en el noreste de India

Archivo - Accidente de autobús en India (archivo) - Ashish Vaishnav / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 23 personas han muerto y siete más han resultado heridas este viernes tras colisionar un camión y un minibús en Kaziranga, en el estado indio de Assam, según han informado las autoridades locales, que han alertado de que el número de fallecidos podría aumentar en las próximas horas debido al estado de gravedad de algunas de las víctimas.

El incidente se ha producido cuando un camión ha envestido a un minibús que viajaba de Bokakhat a Nagaon con 40 pasajeros a bordo. El impacto de la colisión ha ocasionado daños graves en el autobús, dejando a varios pasajeros atrapados en su interior.

"Tenemos un informe preliminar que indica que al menos siete personas han muerto en el acto. Se están recuperando los cuerpos del autobús, por lo que es probable que el número de fallecidos aumente", ha declarado el jefe de Policía de Golaghat, Swapnaneel Deka, según declaraciones recogidas por la cadena india NDTV.

Según Deka, los primeros indicios apuntan a que el autobús circulaba a gran velocidad, sin atender a las restricciones impuestas en las inmediaciones del Parque nacional de Kaziranga. "Creemos que el accidente se produjo cuando el conductor del minibús perdió el control y el vehículo colisionó con el camión portacontenedores", ha añadido.

Agentes de Policía y vecinos de la zona han acudido inmediatamente al lugar del siniestro y han iniciado las labores de rescate para sacar a los atrapados entre los restos. Los heridos han sido trasladados al Hospital Modelo de Kohora, donde varios de ellos se encuentran en estado crítico.

El ministro principal de Assam, Himanta Biswa Sarma, se ha mostrado "profundamente consternado" y ha trasnmitido su "más sentido pésame a todas las familias que han perdido a un ser querido" en el "trágico accidente".

"No hay palabras que puedan aliviar su dolor, pero quiero que sepan que no están solos. Todo Assam los acompaña en este momento de duelo", ha declarado en una pubicación en redes sociales, en la que ha asegurado que "la prioridad ahora es asegurar que los heridos reciban la mejor atención médica posible sin demora".