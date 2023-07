Al menos 24 muertos tras un ataque de un grupo de personas armadas en Benué, Nigeria

Las autoridades locales decretan un toque de queda tras otro ataque armado en el estado de Plateau



MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 24 personas han muerto tras un ataque de un grupo de personas armadas contra las comunidades del distrito de Mbaterem, en el estado nigeriano de Benué.

La región es una zona frecuentada por un grupo de bandidos que, desde la muerte de su líder, se han dividido, según ha informado el diario 'Sunday Punch'.

"Aún no se conoce la causa de este ataque, pero la información que tenemos es que unos 20 hombres armados invadieron Akpuuna y otros pueblos de Ukum, mataron a muchas personas e incendiaron varias casas. Se han recuperado al menos 24 cadáveres y se sigue buscando a los desaparecidos", ha declarado el presidente del Consejo regional, Kartyo Tyoumbur.

Durante la noche del sábado, otro grupo de personas armadas atacó una comunidad en el estado Plaeau y mató a nueve personas, lo que ha provocado que el gobernador del estado, Caleb Mutfwang, haya impuesto un toque de queda de 24 horas.

Además, el general de División y comandante de la Operación Refugio Oscuro, Abdusalam Abubakar, ha trasladado el cuartel general temporalmente a esta región.

"Nos quedaremos aquí hasta que estabilicemos la situación. El gobernador está preocupado por lo que está ocurriendo, y por eso estoy aquí personalmente para dirigir a mis tropas. No permitiremos que la situación se deteriore aún más. No estamos aquí para bromear; por eso seremos decisivos, justos y firmes", ha manifestado Abubakar, según el diario nigeriano 'The Guardian'.