Al menos 47 muertos en ataques israelíes en Líbano durante la jornada del sábado

Bombardeo israelí en Líbano - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 47 personas han muerto y 112 han resultado heridas este sábado como consecuencia de ataques de las Fuerzas Armadas israelíes en territorio libanés, según el balance oficial publicado por el Ministerio de Sanidad libanés.

En total, según el balance, 1.189 personas han muerto y 3.427 han resultado heridas en Líbano desde el inicio de la ofensiva israelí, el pasado 2 de marzo. Entre los fallecidos hay 124 niños y 866 mujeres y 51 rescatistas muertos en el marco de la ofensiva militar israelí para alcanzar el río Litani, que separa el sur de Líbano del resto del país.

Entre los fallecidos hay tres periodistas muertos en un bombardeo sobre un vehículo en Yezín, en el distrito homónimo situado en el centro de Líbano, al norte del río Litani, informa el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

Los fallecidos serían el periodista del canal de televisión Al Manar Alí Shaib, Fátima Fatuni, periodista de la cadena de televisión libanesa Al Mayadín, y su hermano, también cámara, Mohamed Fatuni. Cuatro misiles de precisión impactaron contra el vehículo, identificado con la palabra 'press', prensa. Además, cuando acudieron los servicios de emergencia se produjo un segundo ataque en el que murió un trabajador sanitario.

El canal Al Mayadín ha confirmado ya la muerte de Fatima Fatuni y Al Manar ha informado también del fallecimiento de Alí Shaib. Además han emitido las primeras imágenes del suceso en las que se puede ver una carretera en una zona boscosa y escarpada y una columna de humo saliendo de un vehículo.

Israel ha confirmado el ataque contra Alí Shaib, a quien acusa de formar parte de la unidad de inteligencia de la Fuerza Raduán, las fuerzas especiales de la milicia de Hezbolá, "un terrorista que se disfrazaba de periodista".

"El chaleco de 'prensa' era solo una cobertura para el terrorismo (...). Informó de posiciones de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) en el sur de Líbano y mantenía contacto directo con miembros de Hezbolá", ha subrayado el Ejército israelí en un comunicado militar.

"El terrorista incitaba contra las fuerzas de las FDI y contra ciudadanos del Estado de Israel y era intermediario para la distribución de propagada", ha añadido Israel, que subraya que "continuó con sus actividades incluso durante la operación Rugido del León", en referencia al inicio de los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán, el 28 de febrero.

CONDENA DE POLÍTICOS LIBANESES

Más tarde, el presidente libanés, Joseph Aoun, ha condenado este "crimen flagrante". "Una vez más, la agresión israelí viola las normas más básicas del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y las leyes de la guerra al atacar a corresponsales de prensa que en última instancia son civiles que cumplen con su deber profesional", ha publicado Aoun en redes sociales.

"Se trata de un crimen flagrante que viola todas las normas y convenciones en virtud de las cuales los periodistas tienen derecho a la protección internacional en tiempos de guerra", ha recordado. Así, insta a "todos los organismos internacionales" a "que actúen y pongan fin a lo que está ocurriendo en nuestro territorio".

También el primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha condenado este ataque y ha destacado que "Líbano concede gran importancia a la libertad de prensa y a su papel, reafirma su compromiso con la protección de los periodistas y exige el respeto de las normas del derecho internacional, la preservación de la vida de los civiles y el cese de los ataques israelíes contra ellos".

NUEVE SANITARIOS MUERTOS

Los ataques israelíes de las últimas horas se han cobrado la vida de al menos otras 43 personas, entre ellas cinco agricultores sirios. Otros dos fallecidos, Georges Sueid y su hijo Elie, murieron por disparos israelíes contra una camioneta en la aldea cristiana de Debel, en Bint Yebeil.

Además, la Organización Mundial de la Salud ha denunciado la muerte de hasta nueve trabajadores sanitarios y siete más heridos en cinco ataques en el sur de Líbano durante la jornada del sábado.

En Zutar al Sharquiya han muerto cinco trabajadores sanitarios. Dos más han fallecido en Kfar Tibnit, un paramédico ha muerto en un ataque en Ghaduriyé y otro más en Yezín. En lo que va de mes son 51 los trabajadores sanitarios fallecidos.

"Los ataques repetidos contar sanitarios están afectando gravemente al servicio en el sur de Líbano. Cuatro hospitales y 51 centros de atención primaria han cerrado, lo que limita significativamente el acceso a atención esencial en el momento que es más necesaria", ha denunciado el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus.