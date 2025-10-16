Al menos cinco muertos y 35 heridos en explosiones en Kabul antes del alto el fuego con Islamabad

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y 35 han resultado heridas a consecuencia de varias explosiones que han tenido lugar este miércoles en Kabul, capital de Afganistán, unas horas antes de la entrada en vigor del alto el fuego entre las fuerzas afganas y paquistaníes.

Así lo ha indicado la ONG italiana Emergency, que gestiona varios hospitales y decenas de centros de atención primaria en el país centroasiático, en un comunicado en el que han anunciado un balance preliminar de víctimas.

"Empezamos a recibir ambulancias llenas de heridos y nos enteramos de que se habían producido explosiones a pocos kilómetros de nuestro hospital. Hasta ahora han llegado 40 personas, entre ellas mujeres y niños", ha declarado su director nacional, Dejan Panic, citando heridas por metralla, traumatismos por contusiones y quemaduras.

Esta cifra incluye diez afectados con un pronóstico crítico y cinco personas que "ya habían fallecido al llegar", según ha apuntado, tras unas explosiones que han tenido lugar a las 16.00 horas (hora local, 13.30 hora peninsular española), esto es, poco antes de que diera inicio el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Islamabad, a partir de las 17.30 horas (hora local, 15.00 hora peninsular española).

El Ejército paquistaní se ha atribuido la responsabilidad de las explosiones afirmando que han atacado los escondites del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) en Kabul con "ataques aéreos precisos", según fuentes de seguridad a la cadena de televisión paquistaní PTV News, si bien el portavoz de los talibán y viceministro de Información afgano, Zabihulá Muyahid, ha indicado que la detonación registrada en la capital fue causada por la explosión de un camión cisterna.

Los combates de los últimos días estallaron tras una ofensiva de los talibán en la frontera tras denunciar varios bombardeos de Pakistán contra el país, incluido uno en Kabul que habría tenido como objetivo al líder de TTP, si bien Islamabad no ha confirmado este extremo y el cabecilla, Nur Wali Mehsud, parece haber escapado con vida.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.