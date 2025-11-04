Al menos cinco muertos al colisionar un tren de pasajeros con uno de mercancías en el este de India

Archivo - Imagen de archivo de varios pasajeros subiéndose a un tren en India. - Europa Press/Contacto/Dasarath Deka - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto este martes al colisionar un tren de pasajeros con uno de mercancías que se encontraba estacionado en el distrito de Bilaspur, en el estado de Chhattisgarh, situado en el este de India.

Las autoridades locales han indicado que, debido a la magnitud del impacto, los vagones frontales del tren de pasajeros han quedado completamente destrozados. El superintendente de la Policía de Bilaspur, Rajnees Singh, ha confirmado los fallecimientos y ha afirmado que las operaciones de búsqueda y rescate siguen adelante.

Todo apunta a que la colisión ha provocado daños estructurales al sistema eléctrico de las vías y al sistema de señalización en la zona, lo que ha provocado retrasos en el tráfico ferroviario, según informaciones recogidas por la cadena de televisión NDTV.

Varios trenes de pasajeros han tenido que ser desviados y las mercancías también deberán seguir otras rutas, al menos de momento. Los equipos técnicos también se encuentran en la zona analizando la situación para poner en marcha las medidas necesarias de reparación y reanudar el tráfico.