Al menos diez heridos por ataques con drones rusos contra infraestructura civil en Odesa (Ucrania)

Archivo - Ataque ruso contra un hospital de maternidad en Zaporiyia (archivo) - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko - Archivo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas --incluido un niño-- han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, durante la madrugada de este sábado como consecuencia de un ataque ruso con drones contra infraestructura civil en la ciudad portuaria de Odesa, situada en el sur de Ucrania, donde se ha registrado un impacto en el techo de un hospital de maternidad.

"Hasta el momento, se sabe que hay diez personas heridas a raíz del ataque enemigo contra la ciudad. Se les está prestando la asistencia necesaria. El personal y los pacientes del hospital de maternidad han sido evacuados. Todos los servicios pertinentes están trabajando en el lugar. Se están evaluando los daños", ha notificado el administrador regional de Odesa, Serhi Lisak, en un mensaje compartido en su canal de Telegram.

Lisak, que inicialmente había informado de cuatro heridos, ha indicado que, además del hospital materno-infantil, cuyo personal y pacientes han logrado ponerse a salvo, se han registrado también "daños parciales entre el cuarto y el quinto piso de un edificio de gran altura" y en varias viviendas aledañas, afectadas por la onda expansiva del ataque.

Asimismo, "en el distrito de Primorski también se han registrado daños en tres centros educativos" y, "en el distrito de Khajebey, un edificio de varios pisos ha sido alcanzado por un impacto", ha agregado el administrador, aclarando que no se han reportado heridos en estas localizaciones y que los servicios de emergencia están trabajando en el lugar, donde se han establecido además centros de operaciones para ayudar a la ciudadanía.

Esta agresión tiene lugar en vísperas de la conmemoración en la capital ucraniana, Kiev, del aniversario de la masacre rusa sobre la ciudad de Bucha, uno de los episodios más cruentos desde el inicio de la invasión hace cuatro años, que se celebra en medio del bloqueo de Hungría al préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania, un veto que Budapest justifica acusando a Kiev de sabotear el paso de petróleo ruso a su país a través del oleoducto Druzhba, que está siendo reparado por el Gobierno ucraniano tras ser atacado por Rusia.