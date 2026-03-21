Al menos diez muertos y cerca de 60 heridos en un incendio en una fábrica en Corea del Sur

Incendio en una fábrica de autopartes en Daejeon, Corea del Sur - Europa Press/Contacto/Zhu Hui

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una decena de personas han fallecido y 59 han resultado heridas de diversa consideración tras incendiarse una planta de fabricación de componentes automotrices en la ciudad surcoreana de Daejeon, ubicada en el centro del país, donde cuatro personas se encuentran además en paradero desconocido.

El incendio se desencadenó en torno a las 13.17 horas (hora local) de este viernes, momento en el que la fábrica albergaba a un total de 170 trabajadores.

Sin embargo, los equipos de rescate no han podido iniciar las labores de búsqueda hasta aproximadamente las 22.50 horas y solo después de que los expertos diagnosticasen que era seguro el acceso al edificio, ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Uno de los fallecidos ha sido hallado en el segundo piso de la planta y los cuerpos de las otras nueve víctimas mortales, en el tercero.

Desechado el temor ante un posible derrumbe de la estructura del edificio, los bomberos han asegurado que harán "todos los esfuerzos posibles para rescatar a los desaparecidos". A este fin, han previsto "derribar las estructuras que los perros de rescate ya han inspeccionado para desplegar a los equipos de rescate y continuar la búsqueda" de las personas cuyo paradero aún se desconoce, han explicado funcionarios locales a la citada agencia.