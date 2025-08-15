Al menos dos heridos por un ataque con dron de Israel contra una localidad en el sur de Líbano

Archivo - Destrucción en la ciudad de Tiro, al sur del Líbano, bombardeada por la aviación israelí - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han resultado heridas por un ataque con dron ejecutado en la tarde de este jueves por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra el distrito de Bint Jbeil, en el sur de Líbano, pese al alto el fuego alcanzado en noviembre del pasado año.

Así lo ha anunciado el Ministerio de Sanidad libanés en un breve comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA, precisando que las fuerzas israelíes han bombardeado "un vehículo en la la ciudad de Aitarun", muy próxima a la frontera norte de Israel.

Según ha informado el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', una de las víctimas se encuentra en estado de gravedad, al declararse un incendio entre las viviendas afectadas por dos misiles lanzados por el dron israelí.

El Ejército israelí ha afirmado en su canal de Telegram que ha atacado "objetivos terroristas de Hezbolá" y, en particular, "varias rutas clandestinas" del partido-milicia chií libanés.

Israel justifica este tipo de ataques contra Líbano argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y que, por ello, no viola el alto el fuego pactado en noviembre, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El pacto, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.