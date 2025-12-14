Al menos dos muertos en ataques israelíes en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

Archivo - Un coche destruido en un ataque israelí en Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho - Archivo

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto en sendos ataques israelíes en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego en vigor que puso fin al conflicto abierto entre el Ejército israelí y las milicias de Hezbolá.

En Safad el Batij, en el distrito de Bint Yebeil, ha muerto Ihsan Zeinedín tras el lanzamiento de dos proyectiles contra el coche en el que se desplazaba, según informa el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

Otra persona ha muerto en un ataque de drones israelíes contra un coche en Yuaya, en el distrito de Tiro. La víctima, concejal de Yuaya, resultó herida de gravedad y falleció poco después del ataque.

Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado un ataque contra "tres terroristas de Hezbolá" en varias zonas del sur del Líbano. "Los terroristas intentaban restaurar la infraestructura de Hezbolá y sus acciones constituyeron una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano", ha subrayado.

OTROS ATAQUES

Por otra parte, un dron israelí ha lanzado en la mañana del domingo hasta tres bombas sobre dos excavadoras en la aldea de Shebaa, en el distrito de Hasbaya, también en el sur de Líbano. Según informaciones aún sin confirmar la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) había instado previamente a los vecinos de la zona a no utilizar esas excavadoras por petición israelí.

Igualmente el domingo militares israelíes abrieron fuego con ametralladoras desde el puesto de Ramta sobre Mazraat Bastara, cerca de la localidad de Kefarchuba, también en el distrito de Hasbaya.

El Ejército israelí ha realizado numerosos sobrevuelos en la región del sur de Líbano, incluida la ciudad de Tiro y sus alrededores, donde el sábado hubo una disputa entre el Ejército, la FINUL y vecinos por el registro de una vivienda.

La vivienda, ubicada en la localidad de Yanú, fue registrada dos veces, una por el Ejército y otra por tropas de la FINUL ante la amenaza de Israel de bombardearla, pero no se encontraron armas ni municiones, según un comunicado del Ayuntamiento. Aparatos israelíes también han sobrevolado Jiam, en el distrito de Marjayún, y el distrito de Nabatiye.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.