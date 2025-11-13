Al menos dos muertos por la borrasca 'Claudia' en Portugal

Archivo - Una persona con un paraguas bajo la lluvia en Lisboa, Portugal - PEDRO FIUZA / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y una tercera ha resultado herida leve en Portugal por la borrasca 'Claudia' que está afectando estos días a la península Ibérica, según un balance de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC).

El director de ANEPC, Mário Silvestre, ha explicado este jueves que las dos víctimas mortales se han registrado en la ciudad de Seixal (región de Lisboa) después de que se inundara su vivienda, mientras que la persona herida se ha visto afectada por la caída de un árbol en el distrito de Berja (sur).

Silvestre ha explicado que la borrasca ha causado inundaciones, derrumbes y caídas de árboles, así como incidentes en la carretera, por lo que los equipos de emergencias han tenido que llevar a cabo también varios rescates, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Lusa.

Esta borrasca ha causado fuertes lluvias, viento y oleaje intenso, lo que ha provocado que el Instituto Portugués de Mar y Atmósfera (IPMA) haya emitido una alerta roja por condiciones meteorológicas adversas en los distritos de Santarém, Setúbal (centro) y Faro (sur). El resto de Portugal continental y el archipiélago de Madeira están en alerta amarilla.