Al menos dos muertos por un derrumbe durante las obras de restauración de un edificio histórico en Damasco

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos trabajadores han muerto y varios han resultado heridos este miércoles tras derrumbarse parte del techo de un edificio histórico durante las obras de restauración en el centro de Damasco, la capital de Siria, según informaciones de las autoridades.

Los equipos de rescate se encuentran en la zona tratando de rescatar con vida a algunos de los trabajadores que han quedado atrapados entre los escombros del techo del inmueble, que data aproximadamente del año 1.800 --cuando Siria todavía formaba parte del imperio otomano-- y se encuentra en la plaza de Marjé.

Un portavoz del Ministerio del Interior de Siria ha indicado que el rescate se ha complicado ante la negativa de los equipos a hacer uso de maquinaria pesada para evitar el derrumbe total del edificio, que ha sido utilizado en el pasado para albergar las oficinas del citado Ministerio, según ha recogido la agencia estatal de noticias SANA.

El bloque resultó dañado en el marco de los combates entre las fuerzas del expresidente sirio Bashar al Assad y grupos insurgentes durante la guerra civil siria.