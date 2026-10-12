Al menos dos trabajadores muertos por un derrumbe en una mina de Chile

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Chile han confirmado el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos trabajadores que quedaron atrapados en el interior de una mina tras el derrumbe registrado el fin de semana en la región de O'Higgins, en el centro del país, en un incidente que ha desatado duras críticas por parte de los sindicatos.

Los dos mineros han sido encontrados en el marco de las operaciones puestas en marcha por los equipos de búsqueda y rescate en la zona en la que se produjo el incidente, en la división El Teniente. Ambos trabajadores pertenecían a la subcontratista San Lorenzo.

Sus funciones estaban relacionadas con la inspección de sectores de la mina a cielo abierto, cuyas operaciones se encontraban suspendidas por las malas condiciones meteorológicas, según informaciones recogidas por el diario 'La Tercera'.

El incidente tuvo lugar el domingo por la tarde y, según las fuerzas de seguridad, el deslizamiento se registró sobre las 14.00 horas (hora local) de ese mismo día. En ese momento había tres trabajadores en la zona afectada, uno de los cuales pudo ser rescatado.

La Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) --que gestiona la mina-- ha explicado en un comunicado que a pesar de los esfuerzos desplegados, "se constató el fallecimiento de ambos trabajadores" y ha trasladado sus condolencias a los familiares, compañeros y equipos de las empresas involucradas.

Por su parte, el presidente del sindicato de contratistas de la mina, Luis Núñez, ha lamentado la falta de información entregada a los familiares que llegaron hasta las instalaciones. "Queremos saber ahora que se indague por qué estaban los trabajadores con casi cinco metros de nieve sacando nieve, siendo que son sectores críticos", ha alertado.

El presidente del país, José Antonio Kast, ha lamentado lo sucedido: "Otra tragedia que enluta al país". "Lamento el fallecimiento de dos trabajadores contratistas, producto de un alud en el sector Rajo Sur de la mina El Teniente de Codelco. Ha sido un invierno duro para Chile. Un abrazo a la familia de los trabajadores y a sus compañeros", ha aseverado en un comunicado.