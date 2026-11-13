Al menos dos universitarios muertos y varios heridos en un bombardeo de la junta militar birmana en Rajine

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos civiles han muerto y varios más han resultado heridos en un ataque aéreo atribuido a la junta militar de Birmania contra una escuela primaria --que servía como refugio-- y una zona residencial de Mrauk U, en el estado de Rajine, en la costa oeste del país.

El bombardeo ha tenido lugar a última hora de este jueves en el barrio de Kyet Zay, en el este de esta histórica localidad, donde el centro educativo acogía a personas desplazadas por el conflicto. Los fallecidos han sido identificados como Nu Nu Win y Zaw Hein Thu, dos estudiantes universitarios de 20 y 23 años, de acuerdo con el portal de noticias independiente Myanmar Now.

Además varios heridos, incluidos menores, reciben asistencia médica de urgencia. Las autoridades locales temen que el balance de víctimas mortales pueda aumentar debido a la gravedad de algunas lesiones.

La ofensiva ha ocasionado asimismo daños en viviendas próximas, un monasterio budista y una sala de ordenación. La escuela afectada había sido construida con el respaldo de la ONG japonesa Bridge Asia Japan, que realiza labores de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria en Birmania y Vietnam.

"Las bombas impactaron en la escuela y en las casas cercanas, hiriendo a varias personas y destruyendo viviendas", ha relatado un testigo de lo ocurrido al citado medio, asegurando que "los habitantes del pueblo están ahora sumamente atemorizados" por la reiteración de estos ataques.

Se trata del segundo bombardeo contra Mrauk U en apenas una semana. El anterior, registrado el 5 de noviembre, causó la muerte de una mujer embarazada y dejó diez heridos, según informaciones publicadas por Myanmar Now. La localidad, al igual que buena parte del estado de Rajine, permanece bajo el control del Ejército de Arakán (AA), en el marco del conflicto armado entre esta organización y las fuerzas de la junta militar birmana.