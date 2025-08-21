Al menos un fallecido y decenas de heridos por ataques rusos en el oeste de Ucrania

Ucranianos lloran juntos en una zona atacada por el Ejército ruso - Europa Press/Contacto/Svet Jacqueline

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y decenas han resultado heridas como resultado de los ataques ejecutados este jueves por el Ejército ruso contra distintos puntos del oeste de Ucrania, han informado las autoridades locales.

Un ataque combinado con un dron y misiles de crucero contra Leópolis se ha saldado con una víctima mortal y dos heridos, según ha anunciado en su canal de Telegram el jefe de la Administración Militar Regional de la provincia, Maksim Kozitski, que también ha lamentado que decenas de edificios residenciales han quedado dañados.

En Mukachevo, una localidad situada en la región de Transcarpatia, también en el oeste del país, el Ayuntamiento ha informado en su cuenta de Facebook de que hay hasta el momento al menos doce damnificados, de los cuales cinco están recibiendo tratamiento hospitalario con pronóstico estable.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania activaron en las últimas horas de este miércoles las alertas en varias regiones del país, incluida la capital, Kiev, ante el lanzamiento masivo de drones por parte de Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado en estos últimos días a Rusia de intensificar su ofensiva para intentar demostrar su fuerza de cara a las potenciales negociaciones de paz, por lo que ha instado a sus socios a mantener las medidas de presión política y económica hasta que haya un alto el fuego.