Al menos un muerto y cinco heridos en nuevos ataques con drones de Ucrania contra zonas bajo control ruso en Lugansk

Archivo - Imagen de archivo de militares del Ejército de Ucrania. - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y cinco han resultado heridas este martes en nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Ucrania contra posiciones rusas en la provincia de Lugansk, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de las autoridades prorrusas de la zona, Leonid Pasechnik, ha indicado en un comunicado en el que ha explicado que la víctima mortal es un hombre de 35 años que se encontraba con su padre en el interior de una furgoneta en Novoaidar cuando esta se vio alcanzada. Su progenitor, de 62 años, ha resultado herido.

En Lisichansk, otras tres personas han resultado heridas en un ataque con drones: un hombre de 60 años y dos mujeres de 50 y 52 años, respectivamente, tal y como recoge el texto.

Además, en la zona de Starobelsk ha resultado herido el conductor de otro vehículo, un hombre de 43 años que se encontraba circulando cuando se produjo el ataque. "Todos los heridos se encuentran recibiendo asistencia médica. Les deseo una pronta recuperación a todos", ha especificado Pasechnik, que ha apuntado a que ya se han abierto las investigaciones pertinentes.