Al menos un muerto y cuatro heridos en un ataque con drones rusos en la provincia ucraniana de Donetsk

Ataque aereo con drones en la localidad de Donetsk - Europa Press/Contacto/Dmitry Yagodkin

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha fallecido y cuatro más, incluido un niño, han resultado heridas como consecuencia de un ataque con drones rusos perpetrado en la noche de este sábado sobre la región ucraniana de Donetsk tras una nueva jornada de cruce de ataques entre los ejércitos ruso y ucraniano, han informado las autoridades locales.

En concreto, la agresión ha tenido lugar en la localidad de Maidan, en el distrito de Kramatorsk, donde una vivienda residencial ha sido alcanzada por un dron tipo 'Lancet' del Ejército ruso.

La víctima mortal era una mujer de 63 años, de acuerdo con el Departamento de Política Informativa de la Fiscalía Regional de Donetsk, que ha identificado a los otros cuatro civiles heridos como un varón de 30 años, dos mujeres de 52 y 65 años, y un niño de 15 años.

Los heridos presentan lesiones de diversa consideración, desde traumatismos craneales hasta heridas de metralla, fracturas o contusiones. Todos ellos han sido trasladados a un centro médico, donde reciben atención especializada. En lo que ha daños materiales se refiere, en la zona donde ha impactado el vehículo aéreo no tripulado se han reportado daños en hasta 35 inmuebles privados y vehículos.

Así las cosas, la Fiscalía Regional de Kramatorsk ha asumido la dirección procesal una investigación preliminar --ya en marcha-- "en un procedimiento penal por un crimen de guerra".

Horas antes, las autoridades de la región de Donetsk comunicaron el fallecimiento de cinco personas también a causa de ataques rusos contra las localidades de Drobisheve y Oleksievo-Druzhkivka, mientras que otras 14 resultaron heridas en distintos puntos de la región, elevando a al menos nueve los muertos y 36 los heridos en las últimas 24 horas, según reportes oficiales locales recogidos por el diario 'The Kyiv Independent'.