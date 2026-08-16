Al menos un muerto y cuatro heridos en nuevos ataques con drones sobre la región de Donetsk

Impacto de dron en un edificio público en la República Popular de Donetsk (archivo) - Europa Press/Contacto/Dmitry Yagodkin

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha fallecido y cuatro más han resultado heridas como consecuencia de varios ataques con drones atribuidos a las Fuerzas Armadas ucranianas en distintos puntos de la República Popular de Donetsk, según han informado a última hora de este sábado las autoridades regionales.

El fallecido es un varón de 66 años que ha perdido la vida tras el impacto de un dron contra una institución cultural situada en la localidad de Avdotiino, en el distrito de Leninski, según ha indicado el alcalde de Donetsk, Alexei Kulemzin. El ataque también ha causado daños en el edificio y en las inmediaciones.

"Un hombre nacido en 1960 murió como resultado de un ataque de drones contra una institución cultural en el pueblo de Avdotiino del distrito de Leninski", ha escrito Kulemzin en su canal de Telegram.

Por su parte, el jefe de la república autoproclamada de Donetsk, de carácter prorruso, Denis Pushilin, ha comunicado que cuatro civiles han resultado heridos en ataques registrados durante la jornada. Tres hombres --nacidos en 1988, 1985 y 1981-- han sufrido heridas de gravedad moderada en una carretera dek barrio de Makiivka, mientras que una mujer --nacida en 1997-- ha resultado herida en el distrito de Yenakievo.

Las autoridades han señalado que todos los heridos están recibiendo atención médica especializada y han expresado sus deseos de una pronta recuperación de las víctimas.

Los ataques han ocasionado asimismo daños materiales en tres edificios residenciales y en 16 instalaciones de infraestructura civil, así como en tres unidades de equipos especiales, cuatro camiones y varios vehículos de pasajeros, según el balance difundido por Pushilin.

En total, se han registrado daños en los distritos urbanos de Donetsk, Makiivka, Gorlovka y Yenakievo, así como en varios distritos municipales de la región, entre ellos Volnovaja, Volodarsk, Velikonovoselovsk, Shajtiorsk, Starobeshevo, Telmanovo y Yasinovataya.

La guerra en Ucrania comenzó en febrero de 2022, cuando Rusia lanzó una ofensiva militar a gran escala que el presidente ruso, Vladimir Putin, justificó como una operación destinada a proteger a la población del Donbas de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y a hacer frente a los riesgos para la seguridad rusa derivados del avance de la OTAN hacia el este.

En septiembre de ese mismo año, Rusia anunció la incorporación de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk y de las provincias de Jersón y Zaporiyia tras celebrar referendos de adhesión que no fueron reconocidos por Ucrania ni por la comunidad internacional.

Desde entonces, los ataques con drones contra objetivos militares, infraestructuras y otras instalaciones situadas en zonas bajo control ruso se han convertido en una práctica recurrente dentro del conflicto.