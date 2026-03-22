Al menos un muerto en Israel durante una nueva ronda de proyectiles de Hezbolá contra el norte del país

Archivo - Imagen de archivo de cruces de bombardeos de Israel y Hezbolá en Misgav Am (Israel) - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho - Archivo

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha fallecido este domingo en el norte de Israel durante un nuevo ataque de proyectiles de las milicias libanesas de Hezbolá contra, ha explicado posteriormente el grupo, cuarteles y posiciones militares del Ejército israelí empleadas como punta de lanza para sus operaciones en el sur libanés.

La explosión ha ocurrido en la localidad de Misgav Am, cuando el proyectil ha alcanzado el vehículo en el que se encontraba el fallecido.

Misgav Am fue escenario después de un segundo ataque con misiles, al tiempo el que el servicio de Emergencias israelí, el Magev David Adom, confirmó la muerte del individuo. La comunidad está siendo escenario ahora de una tercera alerta por ataques con proyectiles desde el sur de Líbano.

Hezbolá ha confirmado que, efectivamente, Misgav Am ha sido el objetivo de un ataque contra una "concentración de militares israelíes".

También ha informado de un segundo bombardeo contra posiciones del Ejército israelí en Jirbet al Manara, frente a la ciudad fronteriza de Houla y de otro ataque contra militares israelíes en un cuartel de Ramot Naftali, también en el norte de Israel, una región sujeta a enormes restricciones de acceso y empleada fundamentalmente para operaciones militares desde el estallido de la guerra de Gaza en 2023.