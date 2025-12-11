Al menos un muerto en nuevos ataques de Rusia contra Jersón, en el sur de Ucrania

Imagen de archivo de un militar ruso en Ucrania. - Europa Press/Contacto/Francisco Richart

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona han muerto y otras ocho han resultado heridas a causa de los últimos ataques perpetrados por el Ejército de Rusia durante el último día contra zonas de la provincia ucraniana de Jersón, en el sur del país, a medida que avanza la invasión del territorio.

El gobernador de la provincia, Prokudin Alexander, ha indicado en un mensaje difundido a través de Telegram que la zona se ha visto afectada por el "terror de los drones enemigos, los ataques aéreos y el fuego de artillería", una situación que viene repitiéndose desde hace unas semanas.

"El ejército ruso atacó infraestructuras sociales y de vital importancia. Se han registrado daños en rascacielos y cinco apartamentos. Las fuerzas de ocupación también han dañado un supermercado, gasoductos y vehículos", ha lamentado.

LANZAMIENTO DE DRONES

Las autoridades de Ucrania han denunciado este mismo jueves el lanzamiento de 154 drones por parte de Rusia durante las últimas horas, 85 de los cuales habrían sido derribados, según ha informado la Fuerza Aérea en un comunicado difundido a través de Telegram.

Así, ha detallado que 85 han sido interceptados, si bien otros 69 han impactado en 34 puntos, aunque no ha especificado cuáles. "El ataque aéreo ha sido repelido por las fuerzas aéreas, con ayuda de los misiles antiaéreos y los sistemas no tripulados", ha aclarado.

Por su parte, las autoridades rusas han cifrado en 37 los drones ucranianos destruidos desde primera hora del día cuando se dirigían a la capital, Moscú, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha indicado que los equipos de emergencias se encuentran trabajando en la zona para retirar los escombros y evaluar posibles daños.