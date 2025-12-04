Directo | Última hora de la guerra en Ucrania: avances rusos y negociaciones entre EEUU, Kiev y Moscú

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha desmentido este miércoles que el presidente ruso, Vladimir Putin, hubiera rechazado la propuesta de paz de la Administración de Donald Trump para Ucrania, después de la reunión que tuvo lugar en la víspera en Moscú con los enviados especiales de Washington Steve Witkoff y Jared Kushner.

"No es correcto", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha explicado que si bien algunos puntos se han aceptado, otros son "inaceptables" para Moscú. No obstante, ha señalado que se trata de "un proceso de trabajo normal para llegar a un acuerdo", según recoge la agencia TASS.

