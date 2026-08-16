Al menos un muerto y siete heridos en la ciudad de Gaza tras los últimos ataques israelíes

Archivo -Tiendas de campaña que dan cobijo a los palestinos desplazados abarrotan la playa de la ciudad de Gaza - Europa Press/Contacto/Hadi Daoud

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto y otros siete han resultado heridos este sábado tras una serie de bombardeos aéreos y disparos de artillería efectuados por el Ejército de Israel en varios puntos de la Franja de Gaza, según han informado fuentes locales a la agencia de noticias turca Anadolu.

La víctima de los ataques israelíes ha sido identificada como Mohamed Bashir Abu Armana, quien ha fallecido tras ser alcanzado por disparos del Ejército en el campamento de refugiados de Nuseirat, situado en el centro del enclave. En esa misma zona central, otros dos palestinos han sufrido heridas en el campamento de Bureij por disparos de las tropas, mientras que otras dos personas más han acabado con quemaduras tras incendiarse una motocicleta a causa de un impacto.

Por su parte, en la ciudad de Jan Yunis, al sur de la Franja, los ataques aéreos israelíes han alcanzado varias viviendas evacuadas en el sector de Jorat al Lot y en el centro urbano. En este punto, al menos dos civiles han resultado heridos por disparos y han tenido que ser evacuados de urgencia al Hospital Nasser.

Según balances de las autoridades sanitarias palestinas, las violaciones del cese el fuego vigente desde octubre han causado la muerte de más de 1.260 personas y heridas a otras 4.150.

De esta manera, la ofensiva militar israelí iniciada en octubre de 2023 se salda ya con más de 73.000 muertos y 174.000 heridos.