Al menos once muertos y 36 heridos en el incendio de un local de alquiler de motocicletas en Phuket, Tailandia

Incendio en un edificio situado en la provincia de Phuket, en el sur de Tailandia, que deja un saldo de al menos once fallecidos y más de 30 heridos. - Sun Weitong / Xinhua News / Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han fallecido y otras 36 han resultado heridas este lunes a causa de un incendio registrado de madrugada en un establecimiento de venta y alquiler de motocicletas situado en la localidad turística de Patong, en la provincia tailandesa de Phuket.

El fuego se declaró entre las 03.15 y las 03.20 horas (hora local) en un local comercial de la calle Phang Muang Sai Kor, en el distrito de Kathu, propagándose rápidamente por todo el edificio y alcanzando hasta cinco inmuebles comerciales colindantes, además de varias motocicletas estacionadas en el exterior, según ha informado el diario tailandés 'The Nation'.

Según ha detallado el teniente de alcalde de Patong, Sanakorn Keesin, en la planta baja del edificio se encontraban aparcadas más de un centenar de motocicletas, cuyo combustible, neumáticos y componentes plásticos aceleraron el avance de las llamas y generaron una densa columna de humo que ascendió hacia las plantas superiores, destinadas a alojamiento.

Ante la virulencia del incendio, numerosos residentes intentaron refugiarse en los pisos altos, quedando atrapados por el humo. Los equipos de emergencia localizaron a una de las víctimas mortales en la tercera planta y a las otras diez en la quinta, falleciendo la mayoría de ellas por inhalación de humo, mientras que los 36 heridos fueron trasladados a centros hospitalarios.

Aunque las causas exactas del siniestro permanecen bajo investigación, las primeras pesquisas apuntan a que el incendio pudo originarse por un cortocircuito eléctrico en un poste de suministro situado en las inmediaciones del establecimiento.