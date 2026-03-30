Al menos siete muertos por el derrumbe de un edificio en el noreste de China

Los bomberos trabajan entre los restos de una residencia incendiada en Henan - CHINA STRINGER NETWORK / REUT

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto y otras nueve siguen atrapadas a causa de un derrumbe registrado en la ciudad de Hailin, en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China.

Las autoridades del gigante asiático han indicado que las labores de rescate siguen adelante en un intento por sacar con vida a las nueve personas que han quedado atrapadas entre los escombros después de que el inmueble se viniera abajo, según informaciones de la agencia de noticias estatal Xinhua.

El incidente tuvo lugar durante la noche y las labores continúan este lunes por la mañana. Dos de las víctimas han sido trasladadas a un hospital de la zona en estado estable, mientras que otras siete han perdido la vida.